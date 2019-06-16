«Наложили 22 шва»: пассажир обвинил водителя маршрутки в нападении

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-16T18:38:35+03:00

Новосибирец говорит, что шофер хотел высадить людей из салона, не отдав деньги, а после начал толкаться

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Сообщение о нападении водителя маршрутки №18 на пассажира появилось в сообществе «Инцидент Новосибирск». Весь рассказ построен на словах одной стороны конфликта. Автобус шел от улицы Колхидской до Высоцкого, но на площади Маркса водитель решил высадить всех, так как на остановке больше никого не было.

— Отданные за проезд деньги он решил не возвращать. На просьбу пересадить нас на следующую маршрутку, как они обычно делают, он грубо отказал и продолжил нас всех выгонять, сообщив, что дальше он не поедет, — говорит молодой человек. — Несколько раз толкнул меня в плечо, на что я в спокойной форме ответил, чтобы он так не делал.

Потом, как рассказывает сам пассажир, он толкнул водителя в ответ. Водитель достал нож и ударил пассажира по лицу, задев скулу. Нападавший также пытался ударить и знакомого рассказчика, но не смог достать. В итоге все пассажиры выбежали из маршрутки, водитель за ними, но, увидев окровавленного человека, скрылся с места происшествия.

Раненный пассажир дождался скорую и полицию. В больнице мужчине наложили 22 шва.

— Теперь мне две недели есть через трубочку, а этот опасный человек продолжает возить людей с ножом в салоне, — заключает сибиряк.

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.

Маршрутка водитель которой, по словам молодого человека, напал с ножом. Фото: vk.com/incident_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU