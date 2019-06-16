2019-06-16T07:32:02+03:00
Общество

«Битва двух минотавров»: в Новосибирске две женщины подрались на детской площадке

Чтобы разнять двух дам, пришлось вызывать полицию
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Женщин разнимают сотрудники полиции. Фото: кадр из видео в группе "Инцидент.Новосибирск"Женщин разнимают сотрудники полиции. Фото: кадр из видео в группе "Инцидент.Новосибирск"
Изменить размер текста:

Вечер, детская площадка, улица Паласса в Новосибирске. Две женщины из одной компании вцепились друг в друга мертвой хваткой. Их разнимают мужчины, но это сделать не так уж просто. Женщины нападают друг на друга в прыжке, валяются на земле, а рядом песочница, качели. На других видео — дети проезжают мимо на самокатах. Но дерущимся все равно, они так увлечены борьбой, попутно успевают выкрикивать ругательства. Этот эпизод из двора дома на Паласса, 1 сняли на видео местные жители, чье спокойствие нарушила компания. В воспитательных целях оператор решил выложить ролик в сеть, в группу «Инцидент. Новосибирск».

— Предположительно, конфликт произошел из-за оскорбления, которое нанесла одна из участниц драки другой, — сообщает местная жительница.

В итоге к дерущимся подошли сотрудники полиции, они просто оттащили двух женщин друг от друга, волоча их по земле. Горожане не стали игнорировать происшествие и высказались достаточно эмоционально:

— Смешная картина, но волосы летят во все стороны!

— Типичная Затулинка…

— Опять детская площадка, дети девочки учатся у матерей приемам боя. Потом мы удивляемся, почему дети избивают друг друга.

— Это просто битва двух минотавров!

Женщины устроили драку на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не ночевала дома три дня: в Новосибирске ищут девушку в лосинах в цветочек
«Хочу себе такого мужчину»: американцы восхищаются семейными снимками Владимира Тарасенко
Погода в Новосибирске на день: 16 июня ожидается гроза
Ралли «Париж-Пекин»: в центр Новосибирска съехались четыре десятка раритетных машин
«Ем третье мороженое, не помогает»: студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, отчислили из вуза
«В гости заскочил»: парень на «Тойоте» на скорости залетел на дачный участок на ОбьГЭСе
«Как ребенок на ручках лежит»: звезда «Инстаграма» белочка Соня сломала пальчик
В «сладком» стиле: сибирячка снялась в «розовом» клипе американского диджея
«От нас почти неделю все скрывали»: нянечка детсада в Новосибирске умерла от опасной инфекции
Женщину нашли мертвой под окнами пятиэтажки на Красном проспекте
«Ты куда укатился?»: хмурый манул позабавил соцсети игрой в мячик
«Да это же латте!»: новосибирцы сравнили разлитое на дороге дизтопливо с кофе
«Двух человек зажало в машине»: на Димитровском мосту произошло массовое ДТП из четырех машин
Погода на день в Новосибирске: 15 июня будет плюс 17 градусов и грозы
Уже на подходе: в Новосибирской области началось нашествие бабочек
Вздох за 32 тысячи евро: этому актеру нужна пересадка легких и поддержка зрителей
Приехал с Алтая: назначили главного судебного пристава Новосибирской области
Наговорил лишнего: бывший полицейский ответил за то, что обматерил коллег
«Музыкальный» воришка: новосибирец украл наушники с чужой шеи
Миссия выполнима: деревенский воришка вынес телевизор через окно
Новосибирцев просят рассказать, чем их впечатляет Россия
7-летнего Тиму спасает родная сестра: новосибирскому мальчику надо провести вторую пересадку костного мозга
«Это новая технология»: новосибирцев рассмешила укладка асфальта в ливень
«Мамаши уничтожали взглядом»: накаченная сибирячка устроила откровенную фотосессию на детской площадке
635 килограмм веса: новосибирский атлет оказался самым сильным пауэрлифтером
«Там же дети ходят»: танец сибирячки в коротких шортах на улице вызвал споры в соцсетях
Ушел из больницы: в Новосибирске пропал мужчина в тряпичных туфлях
Без зуба, но счастливый: Владимир Тарасенко показал свою улыбку с Кубком Стэнли