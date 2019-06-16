«Битва двух минотавров»: в Новосибирске две женщины подрались на детской площадке
Вечер, детская площадка, улица Паласса в Новосибирске. Две женщины из одной компании вцепились друг в друга мертвой хваткой. Их разнимают мужчины, но это сделать не так уж просто. Женщины нападают друг на друга в прыжке, валяются на земле, а рядом песочница, качели. На других видео — дети проезжают мимо на самокатах. Но дерущимся все равно, они так увлечены борьбой, попутно успевают выкрикивать ругательства. Этот эпизод из двора дома на Паласса, 1 сняли на видео местные жители, чье спокойствие нарушила компания. В воспитательных целях оператор решил выложить ролик в сеть, в группу «Инцидент. Новосибирск».
— Предположительно, конфликт произошел из-за оскорбления, которое нанесла одна из участниц драки другой, — сообщает местная жительница.
В итоге к дерущимся подошли сотрудники полиции, они просто оттащили двух женщин друг от друга, волоча их по земле. Горожане не стали игнорировать происшествие и высказались достаточно эмоционально:
— Смешная картина, но волосы летят во все стороны!
— Типичная Затулинка…
— Опять детская площадка, дети девочки учатся у матерей приемам боя. Потом мы удивляемся, почему дети избивают друг друга.
— Это просто битва двух минотавров!
Женщины устроили драку на детской площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU