Погода в Новосибирске на день: 16 июня ожидается гроза

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-16T06:12:05+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 16 июня

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 16 июня в городе ожидается переменная облачность, возможен дождь и даже гроза. По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, днем температура установится на уровне 15-17 градусов, ночью похолодает до 8-10 градусов, также ожидается дождь. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Прогноз по области еще более неблагоприятный:

— Переменная облачность, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы, град, днем при грозах местами местами сильные дожди, по северо-западу местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы, — сообщают синоптики гидромета.

По долгосрочному прогнозу портала Яндекс.Погода, солнечная, менее дождливая погода установится только с четверга. Тогда столбик термометра будет держаться на уровне 21-22 градусов, к следующей субботе потеплеет до 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU