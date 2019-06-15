«От нас почти неделю все скрывали»: нянечка детсада в Новосибирске умерла от опасной инфекции

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-15T13:11:23+03:00

Женщина обратилась в больницу, но ее отправили на работу к детям. Через несколько дней она умерла

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Родители, чьи дети посещают детский сад в Дзержинском районе Новосибирска, в панике из-за вспышки менингококковой инфекции. Они рассказывают, что от опасной болезни умерла няня, а дети пять дней в это время были без наблюдения и вакцинации.

— Мой 7-летний сын посещает один детский сад, но на время летних каникул нашу группу направили в другой, в этом же районе. В четверг, 6 июня, няня в нашей группе почувствовала себя плохо — появились воспаления на коже. Во время сончаса она пошла в поликлинику, где ей не оказали медицинской помощи и отправили обратно. Няня доработала свою смену в детском саду до вечера, а дома почувствовала ухудшения. Чуть позже потеряла сознание, в ночь с четверга на пятницу впала в кому. Дети в пятницу посещали детский сад в обычном режиме, никто ничего не говорил, — рассказал о ситуации КП-Новосибирск Елисей Тамбовцев, один из родителей .

Он отметил, что родителей из его группы, дети которых не посещали садик с 3 по 7 июня, в воскресенье вечером, 9 июня, обзванивали сотрудники садика. Им говорили, что не стоит идти в понедельник в другой сад, поскольку появились свободные места в их детсаду. Родителям детей, которые посещали учреждение, где работала няня, с 3 по 7 июня ничего не сообщали.

— В понедельник утром, 10 июня детей приняли в обычном режиме. И только вечером тоже дня, когда я забирал своего ребенка, сказали, что в группе обнаружена инфекция и 11 июня врач будет брать мазок и ставить соответствующие прививки. При этом информации о том, что в группе объявлен карантин и вынесен соответствующий приказ администрации не сообщалось. В итоге дети находились в контакте с носителем вируса как минимум два дня. Еще четыре дня нас держали в неведении о том, что здоровью детей может угрожать опасность. По сути нас лишили возможности быстрого реагирования — сдачи анализов и вакцинации, ведь ставить прививку необходимо в течение 2-4 суток. А за эти дни дети могли заразить и других окружающих. На сегодняшний момент неизвестно заражен ли кто-либо из детей. Считаю, что не реагирование на ситуацию в детском саде ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, а действия сотрудников поликлиники привели к коме пациента и трагедии в семье. Поскольку 12 июня няни не стало, причина смерти — полиорганная недостаточность, — поделился Елисей.

Он уточнил, что по словам других воспитателей, диагноз няни был поставлен неверно, перед смертью ее перевели в гематологию и лечили изначально неправильно.

— А ведь это был очень заботливый, ответственный и добросовестный сотрудник детского сада, прекрасная мама двоих детей. Официальные лица нам окончательный диагноз няни не говорят, родители сейчас находятся в панике. Мы с женой сдали анализы в поликлинике, но результаты будут через неделю. Пока же мы в платной клинике поставили прививки (штаммы) от всех возможных инфекций. Также сделали еще около четырех родителей, — добавил новосибирец.

Он также сказал, что написал заявление в областную прокуратуру, но пока ответа не поступало.

СПРАВКА «КП»

Полиорганная недостаточность (синдром полиорганной недостаточности) — тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм.

ИСТОЧНИК KP.RU