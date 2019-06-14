2019-06-14T15:34:41+03:00
Добрые дела

Вздох за 32 тысячи евро: этому актеру нужна пересадка легких и поддержка зрителей

У Новосибирского актера Анатолия Сорокина — рак левой верхней доли бронхов
Анастасия САМАРЦЕВА
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Анатолий Сорокин уже более 30 лет занимается театральным искусством. Фото: группа «Глобус».Анатолий Сорокин уже более 30 лет занимается театральным искусством. Фото: группа «Глобус».
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Группа театра «Глобус» опубликовала печальную новость — заслуженному артисту, педагогу, режиссеру и прекрасному человеку Анатолию Сорокину поставили страшный диагноз: рак левой верхней доли бронхов.

Но у мужчины есть шансы:

— Чтобы спасти жизнь, ему необходимо имплантировать бронхи и пройти лучевую терапию и химиотерапию в экстренно короткие сроки. Нам необходимо собрать 32 300 евро (больше 2 миллионов рублей - прим.ред.) на операцию и последующее лечение. Без вашей помощи нам не справиться, — пишет «Глобус».

Ему всего 58-лет, столько можно еще сделать. Не все потеряно, его можно вылечить, дать возможность снова вдыхать воздух без боли. Тогда Анатолий вернется к своей обычной жизни — сможет смотреть как растут его внуки, работать в театр, продолжит радовать нас своей игрой. Ему жизненно необходима эта операция.

Если вы можете и хотите помочь, то всю информацию можно найти в этом посте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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