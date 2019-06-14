2019-06-14T13:37:29+03:00
Общество

Наговорил лишнего: бывший полицейский ответил за то, что обматерил коллег

Суд Первомайского района в пятницу, 14 июня, вынес приговор бывшему полицейскому — 9 месяцев исправительных работ
Анастасия САМАРЦЕВА
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Мужчину задержали в ноябре 2018 года. Фото: Архив "КП"Мужчину задержали в ноябре 2018 года. Фото: Архив "КП"
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Прошлой зимой Павла Смага задержали за агрессивное поведения и оскорбления сотрудников полиции. Их вызвала знакомая мужчины. Он досаждал испуганной женщине — та просила его уйти. Навязчивый гость уходить не хотел.

Тогда она вызвала полицию. Смаг начал грубить им, сыпал матами и все это на глазах у свидетелей. Грубияна задержали, но и в дежурной части он не мог успокоиться. Тоже самое повторилось на следующий день уже с другими полицейскими.

В итоге, год спустя мужчину признали виновным. В суде прокомментировали решение:

— Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей).

Словоохотливому новосибирцу предстоят исправительные работы на 8-9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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