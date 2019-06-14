«Музыкальный» воришка: новосибирец украл наушники с чужой шеи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-14T12:14:23+03:00

Полиция подозревает, что это не первое его преступление

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На площади Карла Маркса 22-летний мужчина из Первомайки ночью, 12 июня, украл у прохожего наушники. Прельщенный ценностью мобильного девайса, как сорока блестяшкой, преступник сорвал с шеи другого мужчины вожделенный предмет. Украв наушники, он убежал.

Полиция его нашла. Они подозревают жителя Первомайского района в похожих кражах:

— По имеющимся сведениям, данный гражданин может быть причастен к совершению других уличных грабежей. Пострадавших от противоправных действий подозреваемого просят обратиться в отдел полиции №7, — говорят в «Ленинском» Управления МВД по городу.

Пока новые жертвы «музыкального» воришки не нашлись, ему грозит тюремное заключение до четырех лет по статье 161 УК РФ. Именно столько преступнику будет стоить любовь к музыке.

ИСТОЧНИК KP.RU