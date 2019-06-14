«Это новая технология»: новосибирцев рассмешила укладка асфальта в ливень

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-14T11:11:06+03:00

Новосибирцы не первый раз наблюдают как асфальт укладывают в дождь. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сильный дождь застал рабочих во время работ по благоустройству дороги

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Местные жители стали свидетелями очередного «мокрого» дорожного ремонта, в этот раз в Дзержинском районе.

— В четверг, 13 июня на улице Республиканская рабочие производили укладку асфальта во время сильного ливня, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Пользователей соцсетей, конечно, уже не удивить таким способом ремонта дорог, при этом некоторые отмечают, что подобное даже разрешено законом. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Это норма для нас.

— Технология новая у них.

— Ничего, на Лазарева так делали в этом году. Пока асфальт лежит.

— Сейчас законом разрешено класть асфальт в такую погоду. Не так давно приняли этот закон, — заступаются некоторые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714669" frameborder="0"></iframe> Новосибирцев рассмешила укладка асфальта в ливень.

ИСТОЧНИК KP.RU