«Это новая технология»: новосибирцев рассмешила укладка асфальта в ливень
Местные жители стали свидетелями очередного «мокрого» дорожного ремонта, в этот раз в Дзержинском районе.
— В четверг, 13 июня на улице Республиканская рабочие производили укладку асфальта во время сильного ливня, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
Пользователей соцсетей, конечно, уже не удивить таким способом ремонта дорог, при этом некоторые отмечают, что подобное даже разрешено законом. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Это норма для нас.
— Технология новая у них.
— Ничего, на Лазарева так делали в этом году. Пока асфальт лежит.
— Сейчас законом разрешено класть асфальт в такую погоду. Не так давно приняли этот закон, — заступаются некоторые.
Новосибирцев рассмешила укладка асфальта в ливень.
ИСТОЧНИК KP.RU