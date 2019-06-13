«Вместо 200 тысяч рублей - 200 стогов»: судебные приставы арестовали у неплательщика алиментов сено

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-13T16:15:43+03:00

106 тысяч — такую сумму фермер Карасукского района Новосибирской области выплатил за свои корма. Фермер задолжал своей дочери алименты в размере 200 тысяч

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Как сообщает в отделе судебных приставов Карасукского района, дело о фермере находится на исполнении уже несколько лет. Долг перевалил за 100 тысяч, и приставы стали «ходить в гости» к должнику. Он занимался фермерством, но за ним не числились ни техника, ни дом, в котором он проживал.

— Сначала описывали мелкую бытовую технику, автомобиль, водительское удостоверение. А уже потом перешли на другое имущество, — рассказала Елена Мошкина, судебный пристав отдела судебных приставов Карасукского района, — Но это не сильно заботило мужчину.

Когда сено было арестовано, горе-отцу пришлось выплатить долг своей бывшей жене.

Важный момент: ежегодно фермер предоставляет декларацию о своих доходах, так что скрыть их не получится. Если мужчина истратит свои доходы самостоятельно и не будет помогать семье, то снова может попасть в список должников.

ИСТОЧНИК KP.RU