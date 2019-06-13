2019-06-13T16:15:43+03:00
Общество

«Вместо 200 тысяч рублей - 200 стогов»: судебные приставы арестовали у неплательщика алиментов сено

106 тысяч — такую сумму фермер Карасукского района Новосибирской области выплатил за свои корма. Фермер задолжал своей дочери алименты в размере 200 тысяч
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Из имущества на фермере числилось только сено. Фото: Игорь ЧЕБАНЕНКОИз имущества на фермере числилось только сено. Фото: Игорь ЧЕБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Как сообщает в отделе судебных приставов Карасукского района, дело о фермере находится на исполнении уже несколько лет. Долг перевалил за 100 тысяч, и приставы стали «ходить в гости» к должнику. Он занимался фермерством, но за ним не числились ни техника, ни дом, в котором он проживал.

— Сначала описывали мелкую бытовую технику, автомобиль, водительское удостоверение. А уже потом перешли на другое имущество, — рассказала Елена Мошкина, судебный пристав отдела судебных приставов Карасукского района, — Но это не сильно заботило мужчину.

Когда сено было арестовано, горе-отцу пришлось выплатить долг своей бывшей жене.

Важный момент: ежегодно фермер предоставляет декларацию о своих доходах, так что скрыть их не получится. Если мужчина истратит свои доходы самостоятельно и не будет помогать семье, то снова может попасть в список должников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленькая, а уже с короной: 4-летнюю девочку признали лучшей в мире моделью
«Этот мех на костюме разбойника его раздражал»: новосибирец избил школьника-косплейщика и выстрелил в него
Две недели без сна: жители спального района Новосибирска жалуются на ночную стройку под окнами
В Новосибирске 17-летнюю девушку убило молнией
В Новосибирской области губернатор открыл современную молочную ферму
Забавные мордашки: фотограф разрисовала козлика и лошадку, пока они пытались съесть краску
Попался, когда угодил в аварию: новосибирец разбил угнанный у отца внедорожник
«Покормите ее»: девушка в прозрачном топе поразила пассажиров метро своей худобой
ЧП в Дзержинском районе: под окнами жилого дома нашли мертвого мужчину
Мчался на скорости 90 км/ч: водитель «Жигулей» пойдет под суд за гибель двух пассажирок в ДТП на трассе
Ограбили и бросили на улице: в Новосибирске подростки напали на пенсионера
Когда видно все: девушка в слишком коротких шортах позабавила соцсети
В реку выбросили отходы? Новосибирец увидел на берегу протоки, впадающей в Обь, сотни умерших рыб
Принес удачу: команда Тарасенко впервые стала обладателем Кубка Стэнли
«Бывшую спроси»: новосибирцу изуродовали внедорожник, облив его кислотой и монтажной пеной
Смешно и трогательно: девочки поделили пару роликов на двоих и стали звездами соцсетей
Погода на день в Новосибирске: 13 июня будет дождь и порывистый ветер
«Можно я уродиной похожу»: Валерию раскритиковали в соцсетях за кроссовки на концерте в Новосибирске
«Дичь просто»: пьяная пара устроила драку в новосибирском аквапарке
Пушистая патриотка: ручная белочка смешно поздравила всех с Днем России
Рыбачила с сестрой: под Новосибирском в реке утонула 7-летняя девочка
Фотографии Дня России 12 июня 2019 в Новосибирске: флаги рисуют и даже надувают
Обидчивый должник: из-за разборок с судебными приставами новосибирец чуть не лишился авто
«Малышка старается»: видео с первыми прыжками домашней белочки позабавило соцсети
Ушел в зимних ботинках и пуховике: в Новосибирске пропал 54-летний мужчина
В Новосибирске дерево разрушило интерактивную стену, посвященную царской семье
Погода на день в Новосибирске: 12 июня будет плюс 27 градусов