«Вместо 200 тысяч рублей - 200 стогов»: судебные приставы арестовали у неплательщика алиментов сено
Как сообщает в отделе судебных приставов Карасукского района, дело о фермере находится на исполнении уже несколько лет. Долг перевалил за 100 тысяч, и приставы стали «ходить в гости» к должнику. Он занимался фермерством, но за ним не числились ни техника, ни дом, в котором он проживал.
— Сначала описывали мелкую бытовую технику, автомобиль, водительское удостоверение. А уже потом перешли на другое имущество, — рассказала Елена Мошкина, судебный пристав отдела судебных приставов Карасукского района, — Но это не сильно заботило мужчину.
Когда сено было арестовано, горе-отцу пришлось выплатить долг своей бывшей жене.
Важный момент: ежегодно фермер предоставляет декларацию о своих доходах, так что скрыть их не получится. Если мужчина истратит свои доходы самостоятельно и не будет помогать семье, то снова может попасть в список должников.
ИСТОЧНИК KP.RU