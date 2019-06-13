2019-06-13T11:59:57+03:00
Общество

В Новосибирской области губернатор открыл современную молочную ферму

Там коровами управляет компьютер, а животные дают рекордное количество молока в сутки — 156 тонн
Ульяна ДЖАНКОВА
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Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей. Фото: nso.ruОбщий объем инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей. Фото: nso.ru
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Проект животноводческого комплекса реализовывает компания «Сибирская Нива». Мощность животноводческого комплекса в Маслянинском районе — 62 тысячи тонн молока в год.

Сам комплекс рассчитан на шесть тысяч голов коров: подобран высокопродуктивный импортный скот — голштинские коровы. Их молоко содержит много жира и белка, а сами животные хорошо приспособлены к машинному доению в доильных залах, использованию пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях. Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков — охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, стадом будет управлять компьютер. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей. Создано 130 рабочих мест.

Глава региона подчеркнул, что для того, чтобы поддержать таких крупных производителей правительство Новосибирской области развивает логистическую систему в регионе.

— Новые проекты, реализуемые, в том числе, на территории промышленно-логистического парка, откроют для производителей новые возможности, новые форматы работы, — пояснил Андрей Травников. — Мы видим сегодня результат работы компании «Сибирская Нива» по возведению нового предприятия, видим, как строятся жилые дома, как поддерживается социальная сфера, реализуются сразу несколько образовательных проектов.

Также глава региона проконтролировал ход реализации проекта ООО «Сибирская академия молочных наук» по строительству молокозавода. Проектом предусмотрено создание 400 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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