Ограбили и бросили на улице: в Новосибирске подростки напали на пенсионера
Это произошло в Ленинском районе, 70-летний мужчина возвращался домой поздно вечером, 11 июня. На улице было практически пусто. По дороге он встретил только двоих парней. Он не ожидал, что подростки вырвут у него сумку из рук и убегут.
Мужчина только через полтора часа смог добраться до телефона и позвонить в полицию. В ту же ночь преступников поймали в нескольких минутах ходьбы от места преступления. Воришками оказались 15 и 17-летние подростки. Старший из них уже попадался за кражу и разбой. В ГУ МВД по Новосибирску рассказали, что ждет юных воришек:
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сейчас проводится расследование, — говорят в полиции.
По этой статьей они могут оказаться в тюрьме на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU