2019-06-13T08:28:41+03:00
Происшествия

Ограбили и бросили на улице: в Новосибирске подростки напали на пенсионера

Преступники забрали у него 2,5 тысячи рублей и мобильник
Анастасия САМАРЦЕВА
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Полиция нашла воришек в том же районе в километре от места преступления.Полиция нашла воришек в том же районе в километре от места преступления.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Это произошло в Ленинском районе, 70-летний мужчина возвращался домой поздно вечером, 11 июня. На улице было практически пусто. По дороге он встретил только двоих парней. Он не ожидал, что подростки вырвут у него сумку из рук и убегут.

Мужчина только через полтора часа смог добраться до телефона и позвонить в полицию. В ту же ночь преступников поймали в нескольких минутах ходьбы от места преступления. Воришками оказались 15 и 17-летние подростки. Старший из них уже попадался за кражу и разбой. В ГУ МВД по Новосибирску рассказали, что ждет юных воришек:

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сейчас проводится расследование, — говорят в полиции.

По этой статьей они могут оказаться в тюрьме на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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