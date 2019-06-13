Ограбили и бросили на улице: в Новосибирске подростки напали на пенсионера

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-13T08:28:41+03:00

Полиция нашла воришек в том же районе в километре от места преступления. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Это произошло в Ленинском районе, 70-летний мужчина возвращался домой поздно вечером, 11 июня. На улице было практически пусто. По дороге он встретил только двоих парней. Он не ожидал, что подростки вырвут у него сумку из рук и убегут.

Мужчина только через полтора часа смог добраться до телефона и позвонить в полицию. В ту же ночь преступников поймали в нескольких минутах ходьбы от места преступления. Воришками оказались 15 и 17-летние подростки. Старший из них уже попадался за кражу и разбой. В ГУ МВД по Новосибирску рассказали, что ждет юных воришек:

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сейчас проводится расследование, — говорят в полиции.

По этой статьей они могут оказаться в тюрьме на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU