Рыбачила с сестрой: под Новосибирском в реке утонула 7-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-12T15:52:16+03:00

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Трагедия произошла на реке Иня между сёлами Буготак и Сарапулка Новосибирской области: именно там во время рыбалки утонула 7-летняя девочка.

- На рыбалку она пошла вместе со старшей 11-летней сестрой без разрешения родителей, - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». - Деети оступились на каменистом берегу и упали в воду, из-за сильного течение их унесло далеко от берега. Старшая девочка смогла выбраться на берег, а ее младшая сестра - нет.

Когда спасшаяся школьница вернулась домой, она ничего не рассказала о том, что произошло с ее сестрой. Родители подумали, что ребенок пропал, и сразу же забили тревогу: начали искать ее по всей деревне. Помогали им и другие сельчане, но все тщетно.

- Девочку искали до тех пор, пока старшая сестра не созналась, что младшая утонула, - продолжают в паблике. - Тело погибшего ребенка до сих пор не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU