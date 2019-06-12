2019-06-12T09:42:15+03:00
Общество

Ушел в зимних ботинках и пуховике: в Новосибирске пропал 54-летний мужчина

Об Алексее Марченко нет вестей больше двух месяцев
Татьяна СОЛОВОВА
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Алексей Марченко пропал 27 марта. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.Алексей Марченко пропал 27 марта. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
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Почти три месяца полиция и волонтеры пытаются отыскать пропавшего новосибирца - 54-летнего Алексея Марченко. Известно, что мужчина ушел из дома №19 по улице Вертковской 27 марта, и с тех пор о нем нет никаких вестей.

- Приметы пропавшего новосибирца такие: на вид 55-60 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Есть у мужнины и особая примета - родинка на носу.

В тот день, когда Алексей Марченко пропал, на нем был пуховик с капюшоном черного цвета, черные джинсы, серая кофта серая, серая футболка с рисунком силуэта города, зимние черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении новосибирца или кто видел его недавно, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: (383) 232-15-69, 232-15-71, 342-02-02 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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