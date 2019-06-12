В Новосибирске дерево разрушило интерактивную стену, посвященную царской семье
ЧП произошло на Красном проспекте в «Императорском сквере», находящимся возле Дома офицеров. Там 11 июня на интерактивную стену, посвященную Николаю II и царской семье, упало дерево. Судя по фото, опубликованным на странице группы «Инцидент Новосибирск», от конструкции мало что осталось.
- Данная стена была торжественно открыта в мае текущего года и была посвящена царской семье. Посаженные рядом елки не пострадали, - передают слова очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск».
Так стена выглядела всего несколько дней назад. Фото: «Инцидент Новосибирск».
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся в комментариях:
- Жалко всех причастных к этому творчеству, - пишут одни.
- Халтурное строение из камня! И не хватило мозгов обрезать аварийные деревья возле памятника, - критикуют другие.
- Скорее всего, это были вандалы, - намекают третьи на причину, почему на стену могло упасть дерево.
Сейчас стену закрыли от прохожих. Фото: «Инцидент Новосибирск».
ИСТОЧНИК KP.RU