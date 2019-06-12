2019-06-12T08:18:43+03:00
Общество

В Новосибирске дерево разрушило интерактивную стену, посвященную царской семье

Конструкция простояла в столице Сибири всего месяц
Татьяна СОЛОВОВА
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От стены сейчас почти ничего не осталось.От стены сейчас почти ничего не осталось.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ЧП произошло на Красном проспекте в «Императорском сквере», находящимся возле Дома офицеров. Там 11 июня на интерактивную стену, посвященную Николаю II и царской семье, упало дерево. Судя по фото, опубликованным на странице группы «Инцидент Новосибирск», от конструкции мало что осталось.

- Данная стена была торжественно открыта в мае текущего года и была посвящена царской семье. Посаженные рядом елки не пострадали, - передают слова очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск».

Так стена выглядела всего несколько дней назад. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Так стена выглядела всего несколько дней назад. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся в комментариях:

- Жалко всех причастных к этому творчеству, - пишут одни.

- Халтурное строение из камня! И не хватило мозгов обрезать аварийные деревья возле памятника, - критикуют другие.

- Скорее всего, это были вандалы, - намекают третьи на причину, почему на стену могло упасть дерево.

Сейчас стену закрыли от прохожих. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Сейчас стену закрыли от прохожих. Фото: «Инцидент Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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