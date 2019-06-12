День России 12 июня 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
День России 12 июня 2019 года в Новосибирске - один из самых любимых праздников, который собирает на праздничной площадке тысячи горожан. О том, какая программа мероприятий ждет сибиряков в этом году на набережной, рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.
- С 13.30 начнут работать интерактивные площадки: все пришедшие смогут нарисовать граффити, составить большой пазл «Регионы России», поучаствовать в исторической викторине и даже потренироваться и поучиться танцевать, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - В 14.00 пройдет торжественное открытие праздника и начнется концерт.
А главным подарком для сибиряков станет выступление певицы Валерии: она споет на набережной в 20.00. Завершится праздник в 21.50 фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU