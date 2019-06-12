День России 12 июня 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

СЕГОДНЯ 05:32 2019-06-12T05:32:48+03:00

Главной праздничной площадкой в День России будет набережная. Фото: Влад КОМЯКОВ

День России 12 июня 2019 года в Новосибирске будут отмечать с размахом: самая полная программа праздничных мероприятий - в нашем материале

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День России 12 июня 2019 года в Новосибирске - один из самых любимых праздников, который собирает на праздничной площадке тысячи горожан. О том, какая программа мероприятий ждет сибиряков в этом году на набережной, рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

- С 13.30 начнут работать интерактивные площадки: все пришедшие смогут нарисовать граффити, составить большой пазл «Регионы России», поучаствовать в исторической викторине и даже потренироваться и поучиться танцевать, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - В 14.00 пройдет торжественное открытие праздника и начнется концерт.

А главным подарком для сибиряков станет выступление певицы Валерии: она споет на набережной в 20.00. Завершится праздник в 21.50 фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU