С жителями согласовано: в Новосибирске обновят больше 300 дворов

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-11T10:30:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в столице Сибири ожидается масштабный ремонт дворов. Перемены коснутся 334 территорий. В перечень работ впервые включат реставрацию лестниц, подпорных стенок и водоотводных лотков. Анатолий Локоть вместе с подрядчиком побывал на одном из объектов в Дзержинском районе, где ремонтируют двор рядом с домами 14, 14/2, 14/3.

— Двор ремонтируется по программе «Формирование современной городской среды» за счет федеральных средств. Всего она включает 46 объектов, на 24-х из них работы уже начались. Самый сложный вопрос всегда — найти компромисс среди жителей, потому что одним нужна парковка, вторым — детская площадка, третьим — газон. А по условиям программы проекты составляются только после согласования с жителями, и результат также принимается жителями. Хороший результат получается только при объединении усилий жителей, управляющей компании, подрядчиков и администраций районов, — отметил Анатолий Локоть.

Благоустройство двора на Дзержинке началось в конце мая. Здесь обновят проезды, тротуары, сделают парковочные карманы. Всего будет заасфальтировано три тысячи квадратных метров.

Детский городок с качелями, горками, турниками установят на специальном прорезиненном покрытии. Двор кардинально изменится за счет установки новых фонарей, скамеек. Также здесь поработают над озеленением. В целом на весь комплекс обновлений планируется потратить порядка 8,5 миллионов рублей.

Во время рабочего выезда жители попросили сделать на территории двора дорожку к школе. Пожелание людей будет учтено.

ИСТОЧНИК KP.RU