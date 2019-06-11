2019-06-11T09:20:01+03:00
Происшествия

Убил на первом свидании: сибиряк сбросил девушку с третьего этажа

От полученных травм она умерла на месте
Анастасия САМАРЦЕВА
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Убийца живет в доме на улице Котовского.Убийца живет в доме на улице Котовского.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Полиция Ленинского района задержала 31-летнего мужчину, который жестоко расправился со своей 27-летней подругой, с которой только познакомился. Это произошло в конце прошлой недели — 7 июня. Он предложил понравившейся женщине пойти к нему в гости, чтобы выпить и расслабиться.

Алкоголь ударил двоим в голову, они поссорились. В этот момент оба находились на балконе. Хозяин квартиры толкнул свою новую знакомую к окну, она была не в том состоянии, чтобы сопротивляться. Женщина перевалилась через ограждение и упала вниз. Преступник испугался и сбежал из дома.

Его задержали возле ближайшего метро — в двух километрах от того места, где он бросил умирать женщину. Мужчину ждет тюремное заключение до пятнадцати лет, по статье 105 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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