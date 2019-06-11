2019-06-11T05:59:04+03:00
Происшествия

ЧП на Петухова: годовалая девочка выпала с шестого этажа

В момент трагедии ребенок остался без присмотра взрослых
Надежда ЯРКОВА
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Трагедия произошла в Кировском районе.Трагедия произошла в Кировском районе.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Несчастный случай произошел в Кировском районе Новосибирска, где погиб маленький ребенок.

— Инцидент случился вечером в понедельник, 10 июня. Из окна квартиры на 6-ом этаже дома по улице Петухова выпала годовалая девочка. Оставшись без присмотра взрослых, она залезла на стул, забралась на подоконник и выпала из открытого окна. От полученных травм ребенок скончался на месте, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Было осмотрено место происшествия, опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

Следователи напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра. А также обращать внимание на расстановку мебели. Диваны, кресла и низкие комоды не должны стоять возле окон. Тогда дети не смогут по ним забраться на подоконники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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