2019-06-11T04:29:37+03:00
Общество

«Люди, что вы творите»: сибирячка спасла котенка, которого хозяева выбросили в пакете

Жительница Новосибирска нашла в упаковке из-под детских влажных салфеток брошенного новорожденного котенка
Надежда ЯРКОВА
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Малыша выбросили в упаковке из-под влажных салфеток. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Малыша выбросили в упаковке из-под влажных салфеток. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В Новосибирске неизвестные выкинули малыша-котенка в пакете прямо на дорогу. Неравнодушная девушка подобрала и оставила его себе. Но о людях, сотворивших такое, она оставила гневный пост в соцсетях.

— На кольце Станиславского вечером неизвестные выкинули двухдневного котенка прямо посередине дороги. Люди, что вы творите? Как можно быть такими бездушными, этот маленький ангел, не успел родиться, а уже почувствовал такую боль от людей-нелюдей, — поделилась своим возмущением девушка в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Сибирячка добавила, что котенка осмотрели и, к счастью, с ним все в полном порядке.

Теперь девушка взялась его выкормить и уже думает над его кличкой.

Пользователи соцсетей, конечно же, поддержали поступок девушки. А вот на тех, кто выбросил бедное, беззащитное животное обрушился шквал негатива. Другие же предлагают варианты имени для котика:

— Назвать котика Станиславский.

— Дайте ему и имя — Фартовый!

— Можно назвать Lucky-счастливчик.

— Классный Комочек.

Котенок еще очень крошечный, меньше ладони. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Котенок еще очень крошечный, меньше ладони. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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