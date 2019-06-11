«Люди, что вы творите»: сибирячка спасла котенка, которого хозяева выбросили в пакете
В Новосибирске неизвестные выкинули малыша-котенка в пакете прямо на дорогу. Неравнодушная девушка подобрала и оставила его себе. Но о людях, сотворивших такое, она оставила гневный пост в соцсетях.
— На кольце Станиславского вечером неизвестные выкинули двухдневного котенка прямо посередине дороги. Люди, что вы творите? Как можно быть такими бездушными, этот маленький ангел, не успел родиться, а уже почувствовал такую боль от людей-нелюдей, — поделилась своим возмущением девушка в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Сибирячка добавила, что котенка осмотрели и, к счастью, с ним все в полном порядке.
Теперь девушка взялась его выкормить и уже думает над его кличкой.
Пользователи соцсетей, конечно же, поддержали поступок девушки. А вот на тех, кто выбросил бедное, беззащитное животное обрушился шквал негатива. Другие же предлагают варианты имени для котика:
— Назвать котика Станиславский.
— Дайте ему и имя — Фартовый!
— Можно назвать Lucky-счастливчик.
— Классный Комочек.
Котенок еще очень крошечный, меньше ладони. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU