Беляш на дереве: сибирские спасатели сняли с дуба испуганного кота

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-10T15:39:40+03:00

Хозяйку зовут Надежда Владимировна, а ее кота — Беляш. Фото: скрин из видео «Спасатели МАСС».

В Первомайском районе спасатели помогли хозяйке хвостатого, спустив того с ветки

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В группе «Спасатели МАСС» опубликовали милое видео спасения Беляша — так звали попавшего в беду белого кота. Сегодня, 9 июня, с утра хозяйка шустрого пушистика пожилая женщина гуляла со своим питомцем на поводке. В какой-то момент кот вырвался и забрался на дерево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713968" frameborder="0"></iframe> Сибирские спасатели сняли с дерева испуганного кота.

Самостоятельно снять хвостатого друга женщина не смогла и вызвала спасателей. С помощью лестницы мужчина достал кота с ветки. За кадром очевидцы и коллеги говорили ему, что делать:

— Ты с ним поговорили, чтобы он успокоился. Погладь его, — давали указания люди.

— На плечо и потихонечку, — наставляли другие.

Хозяйке вернули ничего не понимающего Беляша. Кот успокоился, только попав в руки к женщине. Прижимался к ней, вцепившись всеми лапами.

ИСТОЧНИК KP.RU