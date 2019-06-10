Беляш на дереве: сибирские спасатели сняли с дуба испуганного кота
В группе «Спасатели МАСС» опубликовали милое видео спасения Беляша — так звали попавшего в беду белого кота. Сегодня, 9 июня, с утра хозяйка шустрого пушистика пожилая женщина гуляла со своим питомцем на поводке. В какой-то момент кот вырвался и забрался на дерево.
Сибирские спасатели сняли с дерева испуганного кота.
Самостоятельно снять хвостатого друга женщина не смогла и вызвала спасателей. С помощью лестницы мужчина достал кота с ветки. За кадром очевидцы и коллеги говорили ему, что делать:
— Ты с ним поговорили, чтобы он успокоился. Погладь его, — давали указания люди.
— На плечо и потихонечку, — наставляли другие.
Хозяйке вернули ничего не понимающего Беляша. Кот успокоился, только попав в руки к женщине. Прижимался к ней, вцепившись всеми лапами.
ИСТОЧНИК KP.RU