Президент отправил начальника новосибирской полиции в отставку

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-10T11:45:07+03:00

Николай Турбовец занимал должность начальника новосибирской полиции почти четыре года. Фото: 54.mvd.ru

Николай Турбовец занимал руководящую должность - замначальника новосибирского МВД почти четыре года

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В понедельник, 10 июня, стало известно, что президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника новосибирской полиции, заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Николая Турбовца. Подтвердить или опровергнуть информацию об увольнении Турбовца с занимаемой должности в пресс-службе МВД не смогли.

— Приказа об увольнении мы не видели, информация об этом уточняется, все изменения на сайте, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Однако сегодня, 10 июня, его фамилия исчезла из списка руководителей на сайте Главного Управления МВД России по Новосибирской области.

Николай Турбовец занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, начальника региональной полиции с июля 2015 года и был переведен в наш регион из Самарской области. В Самаре он занимал аналогичную должность с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU