2019-06-10T10:05:16+03:00
Общество

Телефон отключен: в Советском районе пропал худощавый новосибирец

Сергей Белов вышел вечером из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно
Надежда ЯРКОВА
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Сергей Белов пропал в Советском районе. Фото: поисковый отряд «Маяк».Сергей Белов пропал в Советском районе. Фото: поисковый отряд «Маяк».
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 29-летнего Сергея Андреевича Белова, который 3 июня около 18:00 вышел из дома по улице 40 лет ВЛКСМ в Советском районе Новосибирска, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в темно-синюю спортивную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки, — говорится в ориентировке.

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Сергея Белова, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.

У мужчины с собой был мобильник, но теперь он не отвечает. Фото: поисковый отряд «Маяк».

У мужчины с собой был мобильник, но теперь он не отвечает. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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