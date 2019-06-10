«Это чтобы штрафов больше было»: в центре Новосибирска дорожные знаки закрыли цветами в вазах

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-10T04:12:09+03:00

Цветы повесили так, что они теперь закрывают дорожные знаки вдоль дороги в центре города

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Сибиряки не оценили, как коммунальщики по-летнему украсили город, развесив цветы. Потому что теперь водителям не видно знаков.

— На площади Ленина дорожные знаки завесили вазонами с цветами, — поделился подписчик в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей эта ситуация повеселила. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Позор... Вот вам и забота о людях. Может еще и светофоры завесить?

— Вот как обычно. Идея то сама по себе неплохая, но ее реализация. Ужас.

— Это чтобы штрафов больше было, знак по факту есть, а увидел ты его или нет — никого не интересует.

— Цветы красивее, чем знаки дорожного движения! — отмечает один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU