«Это чтобы штрафов больше было»: в центре Новосибирска дорожные знаки закрыли цветами в вазах
Сибиряки не оценили, как коммунальщики по-летнему украсили город, развесив цветы. Потому что теперь водителям не видно знаков.
— На площади Ленина дорожные знаки завесили вазонами с цветами, — поделился подписчик в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователей соцсетей эта ситуация повеселила. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Позор... Вот вам и забота о людях. Может еще и светофоры завесить?
— Вот как обычно. Идея то сама по себе неплохая, но ее реализация. Ужас.
— Это чтобы штрафов больше было, знак по факту есть, а увидел ты его или нет — никого не интересует.
— Цветы красивее, чем знаки дорожного движения! — отмечает один из пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU