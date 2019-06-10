2019-06-10T04:12:09+03:00
Общество

«Это чтобы штрафов больше было»: в центре Новосибирска дорожные знаки закрыли цветами в вазах

Цветы повесили так, что они теперь закрывают дорожные знаки вдоль дороги в центре города
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Цветы закрыли собой дорожные знаки. Фото: "ЧП Новосибирск".Цветы закрыли собой дорожные знаки. Фото: "ЧП Новосибирск".
Изменить размер текста:

Сибиряки не оценили, как коммунальщики по-летнему украсили город, развесив цветы. Потому что теперь водителям не видно знаков.

— На площади Ленина дорожные знаки завесили вазонами с цветами, — поделился подписчик в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей эта ситуация повеселила. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Позор... Вот вам и забота о людях. Может еще и светофоры завесить?

— Вот как обычно. Идея то сама по себе неплохая, но ее реализация. Ужас.

— Это чтобы штрафов больше было, знак по факту есть, а увидел ты его или нет — никого не интересует.

— Цветы красивее, чем знаки дорожного движения! — отмечает один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В Китае — это деликатес: новосибирец купил консервированный горошек с живой гусеницей
Погода на день в Новосибирске: 10 июня будет плюс 21 градусов и дождь
Брошенные мамой бельчата обрели новых родителей
«Отойдите в сторону»: жена экс-губернатора, рассказывающая о пользе клещей, ответила на критику
В Новосибирске поймали «голодного» грабителя
Дачник, обрати внимание! В Новосибирских трубах гнездуются птицы
Стрижи прилетели: Сибирячка просит помощи в спасении найденной птицы
Внимание, розыск: в Новосибирске пропал мужчина с цветными татуировками на руках
Тополиный пух, жара, июнь: Новосибирцев предупреждают об опасности поджогов пуха
Кто тут греется на солнышке: посмотрите, как котики в зоопарке радуются лету
Плохая новость для футбольных болельщиков: «Сибирь» вылетела из ФНЛ
«Прикольно, но очень неловко»: сибирячка устроила танцы в супермаркете
Погода на день в Новосибирске: 9 июня небольшой дождь, гроза и до +23 градусов
«Назови его Стэнли» - у хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко родился сын
«Чиновники его закошмарили»: дед-садовник, который на месте свалки посадил лук, убрал грядки
Ее ищет весь город: студентка после ссоры с парнем оставила очень странную записку на стекле чужой машины
Огромный гейзер в Новосибирске: из-за коммунальной аварии, вода вырвалась вверх с огромным напором
«Ничего страшненького»: в Новосибирске девочка застряла между прутьев решетки
Похитил юриста и скрылся в Таиланде: новосибирцу вынесли приговор за дело 8-летней давности