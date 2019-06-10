2019-06-10T03:37:27+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 10 июня будет плюс 21 градусов и дождь

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем в городе будет дождь и грозы.Сегодня днем в городе будет дождь и грозы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 21 градусов, но ожидается небольшой дождь.

— В понедельник, 10 июня в Новосибирске ожидается Переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 18- 23 градусов, ночная около плюс 8-13 градусов, местами до плюс 2-7 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью. В последующие дни в городе ожидается небольшое потепление до плюс 27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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