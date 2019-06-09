2019-06-09T10:47:15+03:00
Общество

Стрижи прилетели: Сибирячка просит помощи в спасении найденной птицы

Ситуация осложняется тем, что у девушки дома живут два кота
Денис ТАБАКОВ
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Сейчас девушка просит неравнодушных жителей откликнуться и помочь в спасении птицы. Фото: Маша Полевская.Сейчас девушка просит неравнодушных жителей откликнуться и помочь в спасении птицы. Фото: Маша Полевская.
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Новосибирская девушка Маша Полевская нашла беспомощную птицу недалеко от работы.

— Я совсем недавно прочитала о том, что сейчас стрижи прилетают к нам с юга и часто им нужна помощь. И Вот, буквально вчера, возле своей работы на улице Зыряновской я нашла стрижа. Вот решила помочь птичке. Но по факту все сложнее, чем я себе представляла. Он пытается взлететь, но не летит, в группе по стрижам мне подсказали, что это черепно — мозговая травма, и его нужно неделю у себя подержать, а дома нет условия для выхаживания птицы, — рассказала Маша.

Ситуация осложняется тем, что у девушки дома живут несколько котов. Полина спасает птицу в кофейне. Но это не лучшее место для выхаживания птицы.

— В клетке их нельзя держать, он в переноске для котов, в кофейне. Я его не показываю посетителям. Я его немного водой поила из пипетки. Знаю, что кормить его нужно сверчками или тараканами, специальные кормовые продаются в замороженном виде, — продолжила сибирячка.

Сейчас Маша просит неравнодушных жителей откликнуться и помочь в спасении птицы. По словам девушки в Новосибирске сейчас много стрижей, которым люди вынуждены оказывать помощь. Если вы готовы помочь в спасении птицы, просьба позвонить Маше по телефону — 8 913-955-63-73.

Справка КП: если стриж сидит на земле, он никогда не сможет взлететь сам. Кроме того, он абсолютно беспомощен и может разве что попытаться отпугнуть кошку, собаку или ворону шипящим криком. Стрижу можно помочь, просто подняв его на ладони повыше. Подбрасывать нельзя — возможно птица при падении ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев. Тогда она просто опять упадет на землю. Если стриж не улетает, и он не выглядит травмированным, скорее всего он обезвожен. Стоит попробовать взять его домой, отпоить водой и дать ему отдохнуть (в небольшой коробке) — скорее всего, через сутки-двое его можно будет спокойно отпустить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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