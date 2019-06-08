2019-06-08T08:58:35+03:00
Общество

«Ничего страшненького»: в Новосибирске девочка застряла между прутьев решетки

Аккуратно освобождая «пленницу», спасатель успокаивал ребенка
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Спасатели за минуту освободили девочку. ФОТО: vk.com/mass54Спасатели за минуту освободили девочку. ФОТО: vk.com/mass54
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В Новосибирске ребенок стал пленником в тамбуре подъезда. Произошло это за секунды. Пока мама закрывала квартиру (видимо, собиралась куда-то отправиться с дочкой), малышка заинтересовалась дверью с декоративной решеткой. Она просунула голову между изогнутых прутьев и застряла.

Самостоятельно освободить девочку мама не смогла, пришлось вызывать специалистов.

- Уже через 5 минут спасатели прибыли по указанному адресу. Успокоив ребенка и осмотрев его голову, спасатели с помощью гидравлического инструмента с ручным насосом аккуратно перекусили металлический прут. Вся работа по освобождению головы заняла одну минуту. Девочка попала в объятия счастливой матери, - отчитываются бойцы Муниципальной аварийно-спасательной службы.

На видео можно услышать, как заботливо один из спасателей успокаивает напуганную девочку перед освобождением. «Ничего страшненького», - уверяет он маленькую пленницу, когда та начинает плакать.

У ребёнка застряла голова в прутьях двери.Спасатели МАСС освободили ребёнка, просунувшего голову сквозь прутья металлической решётки двери в тамбуре подъезда. https://vk.com/mass54

ИСТОЧНИК KP.RU

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