Зато прически красивые: в Бердске канализацию забило волосами

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-07T11:35:32+03:00

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Жители Космической улицы Бердска сообщили коммунальщикам о проблемах с канализацией — из колодца рядом с одним из частных домов начали подниматься нечистоты. В Комбинате бытовых услуг пояснили, что причиной неполадок стали перегоревшие насосы.

— Причина коммунального коллапса — волосы, которые парикмахерские поблизости смывают в канализацию. Ситуация критическая, но подконтрольная. Насосы на канализационных станциях горят из-за намотанных на них волос, — заявляет замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

На данный момент канализация на Космической улице находится в рабочем состоянии. Коммунальщики подключили к ней временные резервные насосы.

Бердск не в первый раз топит нечистотами. К примеру, в прошлом году по улице Урицкого нечистоты бежали горной рекой.

ИСТОЧНИК KP.RU