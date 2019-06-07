Будем сотрудничать: Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-07T08:23:43+03:00

Важные договоренности повысят инвестиционную привлекательность региона и дадут области мощное развитие

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В области построят узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Новосибирск», в образование и медицину активно будут внедрять цифровые технологии в рамках проекта «Умный регион», а для сферы экономики области начнут готовить IT-специалистов мирового уровня.

Соглашения Андрей Травников подписал в первый день Петербургского международного экономического форума.

Первый документ — партнерство с крупнейшей российской компанией — «Ситроникс». Предмет договоренности — внедрение цифровых площадок взаимодействия с гражданами.

— Мы совместно будем реализовывать проекты «Умный город», «Безопасный город» — их спектр достаточно широк. Это, конечно, позволит улучшить уровень комфорта жизни новосибирцев. Также мы будем работать над развертыванием высокоскоростных сетей стандарта 5G и других, — отметил губернатор. Первые «пилоты» запустят до конца года на базе Академгородка.

Четырехстороннее соглашение заключено между Правительством Новосибирской области, ОАО «РЖД», АО «Агентство инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный терминал». На территории регионального ПЛП построят узловой мультимодальный транспортно-логистический центра «Новосибирск» (ТЛЦ).

На форуме правительство Новосибирской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU