На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-06T16:43:11+03:00

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В эту среду, 5 июня, на сайте единого государственного реестра заключений выложили отрицательный ответ по проекту новой новосибирской станции метро «Спортивная» без пояснений. В мэрии уточнили причины отказа. Инспекция не приняла разделы: охрана окружающей среды, пожарной безопасности и организации.

Полгода более 70 экспертов работали над проектом «Спортивной». В марте они уже получали первые замечания от Главгосэкспертизы. В этот раз им нужно повторно доработать проект.

— В настоящий момент «УЗСПТС» (управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений) подготовило практически все ответы на замечания экспертов, повторно подадут документы до 13 июня. На сроки строительства станции это не повлияет, — уверяют в мэрии города.

Станция «Спортивная» должна продолжить Ленинскую линию. На нее большие надежды: через четыре года во время чемпионата мира по хоккею станция каждый день будет принимать больше 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU