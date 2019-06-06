2019-06-06T13:08:21+03:00
Экономика

Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме

Регион презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа
Екатерина КОМЯКОВА
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Общий стенд регионов СФО на ПМЭФ-2019. Фото: nso.ruОбщий стенд регионов СФО на ПМЭФ-2019. Фото: nso.ru
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В состав делегации, работающей на форуме в Санкт-Петербурге, входят замгубернатора Андрей Жуков, и. о. министра экономического развития области Лев Решетников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие представители, возглавил делегацию губернатор Андрей Травников. Главный проект, который представляет область на форуме — «Академгородок 2.0». Проект представлен на выставке на общем стенде с другими субъектами Сибирского федерального округа.

О других проектах, представленных на общем стенде, рассказал полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло:

— В Томской области — проект по созданию опытного района применения беспилотных авиационных систем — «Тайга». В Республике Хакасия — развитие Бейского каменноугольного месторождения Производство катализаторов для нефтепереработки в Омской области и другие. Также будут представлены и межрегиональные проекты - суперпроект «Енисейская Сибирь», железная дорога Кызыл-Курагино в Туве, проекты по развитию межрегиональных авиамаршрутов с использованием малой авиации, по развитию внутреннего и въездного туризма.

Как сообщают в правительстве Новосибирской области, в плане региональной делегации — несколько пленарных сессий, круглых столов. Одно из важнейших мероприятий для области — презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах.

Во время форума на разных площадка эксперты обсудят развитие малого предпринимательства, перспективы цифрового ритейла, цифровизацию недропользования и другие темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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