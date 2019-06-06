2019-06-06T08:59:13+03:00
Общество

Расплатились Онегиным: новосибирцы бесплатно проехались в метро за стихи Пушкина

Такая акция прошла в день рождения поэта
Анастасия САМАРЦЕВА
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Этот парень встречал пассажиров метро.Этот парень встречал пассажиров метро.Фото: Анастасия САМАРЦЕВА
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В четверг, 6 июня, новосибирцев, которые решили проехаться в метро, ждал сюрприз: они совершенно бесплатно могли проехать в поземке, но только если прочтут стихи Александра Пушкина. Ну или отрыврк из «Онегина». Прошла эта акция в рамках всероссийского дня русского языка и 182-летия со дня рождения поэта

Координатор акции на станции «Гагаринская» — учительница русского и литературы Сокурской школы № 19 Ольга Титова Фото: Анастасия САМАРЦЕВА

Координатор акции на станции «Гагаринская» — учительница русского и литературы Сокурской школы № 19 Ольга ТитоваФото: Анастасия САМАРЦЕВА

Координатор акции на станции «Гагаринская» — учительница русского и литературы Сокурской школы № 19 Ольга Титова — рассказала, как новосибирцы реагируют на такое интересное предложение:

— Многие заняты, отказываются, а есть и те, кто возвращается: делают шаг вперед, а потом назад к нам. Работники метро тоже подошли. Одна сибирячка даже продекламировала «Сказку о царе Салтане» целиком, — рассказывает Ольга.

Чтобы не платить, пассажирам нужно было прочитать стихи. Фото: Анастасия САМАРЦЕВА

Чтобы не платить, пассажирам нужно было прочитать стихи.Фото: Анастасия САМАРЦЕВА

Кроме учительницы пассажиров встречали несколько школьников и один из них — Пушкин. Точнее переодетый парень, в картонном котелке и нарисованной бородкой:

— Меня не заставляли, я сам решил, — признался лже-поэт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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