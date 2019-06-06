2019-06-06T03:31:00+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 6 июня обещают 27-градусную жару

Синоптики обещают новосибирцам жаркий день: до плюс 27 градусов в городе, и до плюс 30 градусов - по области
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем обещают 30-градусную жаруСегодня днем обещают 30-градусную жаруФото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет очень тепло, при этом ожидается ветер с порывами до 18 метров секунду и дождь.

— В четверг, 6 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром небольшой, днем местами умеренный дождь, гроза. Температура днем составит плюс 25-27 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 13-15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду и порывами до 18 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы, по западу местами сильные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 17-22 градусов, по юго-востоку до плюс 30 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. Такая погода сохранится до конца недели, будет тепло, в отдельные дни ожидаются небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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