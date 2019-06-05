2019-06-05T14:39:48+03:00
Экономика

20 встреч, 7 соглашений: в правительстве Новосибирской области рассказали о программе ПМЭФ-2019

Делегацию региона возглавит губернатор Андрей Травников
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Петербургский международный экономический форум – 2019. Фото: Евгений РЕУТОВ/Фонд РосконгрессПетербургский международный экономический форум – 2019. Фото: Евгений РЕУТОВ/Фонд Росконгресс
Изменить размер текста:

Петербургский международный экономический форум официально открывается уже завтра. Новосибирская область будет представлена сотрудниками регионального правительства, Агентства инвестиционного развития и академиками СО РАН. Программа ожидается насыщенная.

— На площадке Форума делегация Новосибирской области планирует провести более 20 встреч, а также ожидается заключение ряда соглашений, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

Конкретно на форуме планируется подписать соглашения:

— о сотрудничестве по реализации цифрового развития Новосибирской области, повышения качества жизни граждан, конкурентоспособности предприятий различных форм собственности между Правительством Новосибирской области и АО «СИТРОНИКС»;

— о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Новосибирской области между Правительством Новосибирской области, АО «Агентством инвестиционного развития», ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Новосибирский транспортный терминал»;

— о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и ПАО «Сбербанк России» в образовательной сфере;

— о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

— о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Новосибирской области;

— о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта между Правительством Новосибирской области, ГК «Алютех» и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;

— о намерениях между Правительством Новосибирской области и АО «ТВЭЛ» по созданию индустриального (промышленного) парка на площадке ПАО «НЗХК».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нашел жертву в интернете: нелегальный мигрант зарезал женщину во время свидания
Какой ужас пережил Ужас: в Новосибирске спасают сову, которую держали в квартире на потеху ребенку
«Нам не по пути»: Дарья Украинцева попрощалась с ЛДПР и ушла баллотироваться в мэры
Матерился и размахивал руками: пьяный вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
Долгострой на улице Беловежской сдан
Арест отложили из-за болезни: экс-директора клиники Мешалкина не смогли взять под стражу
Итоги мая: ГБР вызывали чаще
Пока все спали: мужчина вынес из чужого дома ноутбук и часы за 200 тысяч рублей
И так сойдет: в Новосибирске построили жилой дом вокруг электрического столба
Микрограбеж: молодой парень в маске, угрожая ножом, унес из офиса займов 2200 рублей
Нашел себе обогреватель: бельчонок, от которого отказалась мама, подружился с котенком
«Он выглядит довольно круто. У него есть плащ» : иностранцы посетили Сибирь и оценили Ленина
Завис на высоте девятого этажа: спасатели помогли запутавшемуся в веревках альпинисту
Мишка, у тебя получится! Белый медвежонок смешно пытается запрыгнуть на ступеньку
Проехались бесплатно: пассажирам сошедшего с рельсов поезда «Новосибирск- Владивосток» пообещали компенсацию
«Это уже похоже на диверсию!»: в парке «Семьи» обнаружили плантации конопли
Сэкономил на материалах: директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб, украв 29 миллионов рублей
Погода на день в Новосибирске: 5 июня будет жарко
Белочка убежала: в мэрии Новосибирска помогли рыжему зверьку выбраться из здания
В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика
В Новосибирске бывшего магистранта нашли мертвым возле общежития НГУ
«На пол лег! Голову опусти!» - задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на мобильный телефон
Главный проект: Новосибирская область расскажет на Петербургском международном экономическом форуме об «Академгородке 2.0»
Перезапуск: в Новосибирске возобновили строительство перинатального центра
«Цинизм - это норма во врачебном коллективе»: отец студентки меда, насмехавшейся над пациентами, остался работать в больнице
Ответит за «жабу» и «колбасу»: циничную студентку меда выгнали из вуза после скандальных постов в «Твиттере»
«А у нас по мэрии мечется белочка»: чиновники бегают за зверьком, чтобы помочь ему