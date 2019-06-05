20 встреч, 7 соглашений: в правительстве Новосибирской области рассказали о программе ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-05T14:39:48+03:00

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Петербургский международный экономический форум официально открывается уже завтра. Новосибирская область будет представлена сотрудниками регионального правительства, Агентства инвестиционного развития и академиками СО РАН. Программа ожидается насыщенная.

— На площадке Форума делегация Новосибирской области планирует провести более 20 встреч, а также ожидается заключение ряда соглашений, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

Конкретно на форуме планируется подписать соглашения:

— о сотрудничестве по реализации цифрового развития Новосибирской области, повышения качества жизни граждан, конкурентоспособности предприятий различных форм собственности между Правительством Новосибирской области и АО «СИТРОНИКС»;

— о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Новосибирской области между Правительством Новосибирской области, АО «Агентством инвестиционного развития», ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Новосибирский транспортный терминал»;

— о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и ПАО «Сбербанк России» в образовательной сфере;

— о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

— о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Новосибирской области;

— о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта между Правительством Новосибирской области, ГК «Алютех» и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;

— о намерениях между Правительством Новосибирской области и АО «ТВЭЛ» по созданию индустриального (промышленного) парка на площадке ПАО «НЗХК».

ИСТОЧНИК KP.RU