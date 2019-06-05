2019-06-05T13:51:45+03:00
Происшествия

Матерился и размахивал руками: пьяный вахтовик устроил дебош в «Толмачево»

Жителя Ставропольского края арестовали на неделю
Татьяна СОЛОВОВА
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Полицейские задержали дебошира в кафе. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФОПолицейские задержали дебошира в кафе. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
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В среду, 5 июня, очередного авиадебошира задержали в аэропорту «Толмачево». В этот раз пьяный пассажир не успел подняться на борт: ЧП произошло в стерильной зоне воздушной гавани перед вылетом.

Пьяный вахтовик устроил дебош в «Толмачево».

- 51-летний житель Ставропольского края летел домой из Талкана, где работал вахтовым методом: в Новосибирске он делал пересадку на московский рей, - сообщают в Управлении на транспорте МВД России по СФО. - Перед вылетом мужчина выпил, и устроил дебош в одном из кафе в стерильной зоны.

Когда прибыли полицейские, то выпивший мужчина в кафе размахивал руками и матерился. На замечания посетителей и персонала он никак не реагировал.

Полицейские задержали вахтовика и предъявили ему обвинение по части 1 статьи 20.1 кодекса РФ об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). В суде он признал, что устроил пьяный дебош, и получил за свою выходку 7 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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