И так сойдет: в Новосибирске построили жилой дом вокруг электрического столба
Незаконную и опасную постройку обнаружили сотрудники «Региональных электрических сетей» в Заельцовском районе Новосибирска: из жилого дома торчит электрический столб.
— Незаконно построенный и опасный для проживания жилой дом расположен на улице Пестеля. При его строительстве, опора воздушной линии электропередачи оказалась внутри строения, — рассказали в пресс-службе РЭС.
Судя по фото, владелец решил построить дом на месте, где стоял электрический столб, при этом не трогая его. Таким образом, столб оказался в доме, а верхушка торчит из крыши.
В ведомстве отметили, что это является грубым нарушением. Во время его строительства были нарушены не только охранные зон электросетевого хозяйства, но и градостроительные регламенты, санитарно-гигиенические и противопожарные требования. Кроме этого, дом создает угрозу, прежде всего, для живущих в нем людей.
По решению суда, в ближайшее время незаконно построенный дом должен быть снесен.
Незаконную и опасную постройку должны теперь снести. Фото: eseti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU