2019-06-05T10:20:09+03:00
Общество

И так сойдет: в Новосибирске построили жилой дом вокруг электрического столба

Теперь построивший «опасный» дом собственник должен его снести
Надежда ЯРКОВА
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Жилой дом построили на месте электрического столба. Фото: eseti.ru.Жилой дом построили на месте электрического столба. Фото: eseti.ru.
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Незаконную и опасную постройку обнаружили сотрудники «Региональных электрических сетей» в Заельцовском районе Новосибирска: из жилого дома торчит электрический столб.

— Незаконно построенный и опасный для проживания жилой дом расположен на улице Пестеля. При его строительстве, опора воздушной линии электропередачи оказалась внутри строения, — рассказали в пресс-службе РЭС.

Судя по фото, владелец решил построить дом на месте, где стоял электрический столб, при этом не трогая его. Таким образом, столб оказался в доме, а верхушка торчит из крыши.

В ведомстве отметили, что это является грубым нарушением. Во время его строительства были нарушены не только охранные зон электросетевого хозяйства, но и градостроительные регламенты, санитарно-гигиенические и противопожарные требования. Кроме этого, дом создает угрозу, прежде всего, для живущих в нем людей.

По решению суда, в ближайшее время незаконно построенный дом должен быть снесен.

Незаконную и опасную постройку должны теперь снести. Фото: eseti.ru.

Незаконную и опасную постройку должны теперь снести. Фото: eseti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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