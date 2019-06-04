Главный проект: Новосибирская область расскажет на Петербургском международном экономическом форуме об «Академгородке 2.0»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-04T15:30:34+03:00

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ-2019 стартует 6 июня. Новосибирская область будет представлена делегатами из правительства региона, Сибирского отделения РАН, Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Возглавит делегацию губернатор Андрей Травников.

— Инвестиционные возможности Новосибирской области будут представлены на стенде Сибирского федерального округа с проектом «Академгородок 2.0», — сообщают в правительстве региона.

В рамках презентации будет отмечено, что цель проекта «Академгородок 2.0» -создание научного и инновационного центра мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы региона. В рамках проекта по поручению президента идет работа над проектом Сибирского кольцевого источника фотонов и Центром геномных исследований. Еще 28 проектов находятся в активной фазе развития. Проекты серьезные, они должны обеспечить научное лидерство всей стране.

Еще один аспект, который должен привлечь внимание участников форума — развитие Новосибирского государственного университета. Он также должен стать одним из элементов создания научного центра мирового уровня. Сфера университетов в региональном центре получит свое особое развитие:

— Ведется работа по созданию распределенного межвузовского кампуса Новосибирской области, целью которого является кадровое обеспечение развития исследований и разработок, повышение экспортного потенциала образовательных услуг, — отмечают в правительстве региона.

Справка КП

ПМЭФ-2019 пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Это уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU