2019-06-04T11:16:23+03:00
Общество

«Агломерацию знаний» обсудили на всероссийском форуме в Новосибирске

Проект «Академгородок 2:0» должен связать разобщенные муниципалитеты в одно целое
Ульяна ДЖАНКОВА
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В конференции приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области.В конференции приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Об этом шла речь на VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России: стратегическое планирование и наука», которая состоялась в Новосибирске. Эксперты отметили, что в современном мире агломерациям отводят важную роль: они призваны дать городам мощное социально-экономическое развитие. Но подобное движение невозможно без развития научных центров. В Новосибирске такой проект знания — «Академгородок 2:0».

В рамках проекта на принципах межмуниципального сотрудничества будут решаться задачи планирования объектов капитального строительства, синхронизированного развития транспортной инфраструктуры, согласованной градостроительной деятельности и другие важнейшие вопросы.

В конференции приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области.

— Такие дискуссионные площадки важны: здесь вскрываются насущные проблемы, как оказалось они одинаковые у всех регионов. Меня заинтересовала тема строительства жилья, здесь много открытых вопросов, их необходимо прорабатывать, и возможно в следующем году эту тему мы будем обсуждать детально. Важно, чтобы строители и муниципалитет шли вместе, а не каждый сам по себе, — отметила эксперт Общественного Совета Новосибирской области Светлана Плеханова.

Сегодня в агломерационных процессах есть большая заинтересованность у логистов, строителей, инфраструктурных организаций коммунального сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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