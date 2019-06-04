2019-06-04T05:04:06+03:00
Происшествия

Задушил и спрятал тело на озере: убийца таксиста в Новосибирске получил 18 лет «строгача»

Добычей новосибирца стала машина Kia Optima, два телефона и 3300 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец хладнокровно задушил таксиста, а после спрятал его тело на озере.Новосибирец хладнокровно задушил таксиста, а после спрятал его тело на озере.Фото: "КП" Архив
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Преступление было совершено 14 сентября 2018 года. В тот день вечером, 43-летний житель Новосибирска, работавший водителем такси, повез пассажира от дома на Красном проспекте к озеру, недалеко от СНТ «Голубые озера» Новосибирского района. После этого мужчина пропал. Тогда же следователем было возбуждено уголовное дело по статье — убийство.

— Благодаря оперативной работе следователей СКР и сотрудников полиции, подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. Им оказался 34-летний житель Калининского района Новосибирска. Уже во время следствия подсудимый рассказал, что 14 сентября он вызвал такси и попросил отвезти на улицу Курчатова, попутно заехав на озеро рядом с «Голубыми озерами». Приехав к озеру, мужчина задушил водителя такси, после чего спрятал его тело в безлюдном месте и забрал машину марки Kia Optima, а также два мобильных телефона и 3300 рублей — все, что нашел у водителя, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Во время следствия мужчина вину свою признал в полном объеме. Суд признал его виновным по статьям — разбой, в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью и убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем.

— Ему назначено наказание — 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также виновному предстоит выплатить пострадавшей стороне 52 тысячи рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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