Новосибирский физик, искавший невесту на «Давай поженимся», снял клип про подкаблучника

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-03T14:15:39+03:00

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О 34-летнем новосибирце Дмитрии Кулешове вся страна узнала месяц месяц, когда он засветился на передача «Давай поженимся». Научный сотрудник института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН невесту себе тогда и не нашел, зато на телевидении ему досталась порция славы. Видимо, на этой волне сибиряк и решил прославиться: снял ролик на песню о подкаблучнике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712555" frameborder="0"></iframe> Новосибирский физик спел про подкаблучника.

- Это уже мой второй клип. Задумка сюжета – от идеи до конечного результата – клипа, все мое. Текст тоже мой, а вот с музыкой мне помогли. По поводу видео: я сам подбирал и место, где сниматься будет, находил людей, делал сцену, - рассказал «КП» - Новосибирск» Дмитрий Кулешов. - Снимали в быстром варианте, на новогодних праздниках в одном из антикафе Новосибирска. Обошлись съемки недорого - в 30 тысяч рублей. Сняли все за один вечер, на доделку самого клипа ушло несколько месяцев, и вот сейчас я его презентовал.

Дмитрий признается: профессионального музыкального образования у него нет. Когда сибиряк учился в НГУ, то играл на гитаре, хотел петь. Друзья посоветовали заняться музыкой профессионально:

- Я тогда отшутился, а сам задумался, потому что хотелось большего, и в итоге решил. Внутри я знал, что умею петь, надо было технически научиться, и начал изучать ноты, потом ходил в хор при местном Доме культуры, - добавил Дмитрий.

Он отметил, что уже за пару дней его клип набрал более 90 тысяч просмотров:

- Кто-то говорит, что прикольно, кого-то ролик не впечатлил. Но, в любом случае, это же отдача, хоть и негативная. Я видео уже и в магазин выложил в соцсетях, как настоящий артист все сделал. Правда, авторского материала пока недостаточно, поэтому пока в городе нигде не выступаю, - поделился певец.

ИСТОЧНИК KP.RU