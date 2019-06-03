2019-06-03T10:36:12+03:00
Происшествия

«Добрые» обманщики: мошенники в Новосибирске предлагали прохожим поделить найденные деньги

В полицию обратились две женщины, ставшие жертвами уличных обманщиков
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец подходил к прохожим и предлагал поделить найденные на улице деньги.Новосибирец подходил к прохожим и предлагал поделить найденные на улице деньги.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Полицейским удалось поймать 37-летнего жителя Новосибирска, который в марте и апреле, вместе с подельником, обкрадывал прохожих.

— Как стало известно, работали мужчины по такой схеме: один подходил к проходившим на улице женщинам и сообщал, что нашел деньги, а после предлагал их поделить. В это же время подходил его сообщник, который изображал владельца потерянных денег и уверял, что сможет узнать свои купюры. Мужчина требовал от жертвы, чтобы она показала свою сумку и кошелек и показала имеющуюся наличность. Ничего не подозревающая женщина отдавала им деньги, которые они пересчитывали, после чего возвращали обратно, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, отметив, что в момент «проверки» из пачки купюр один из обманщиков незаметно изымал часть денег. После этого мужчины с места преступления скрывались.

У одной из потерпевших таким образом украли 17 тысяч рублей, а у другой — 7 тысяч рублей.

— Сейчас задержанному новосибирцу предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления по статье — мошенничество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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