2019-06-03T08:13:48+03:00
Происшествия

Новосибирские спасатели нашли на берегу котлована на Юго-Западном тело мужчины

Тело 77-летнего мужчины лежало возле воды, на берегу
Надежда ЯРКОВА
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На карьере в Ленинском районе нашли тело мужчины.На карьере в Ленинском районе нашли тело мужчины.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Инцидент произошел минувшие выходные, в воскресенье, 2 июня в Ленинском районе.

— На котловане, который находится на Юго-Западном жилмассиве, нашли тело мужчины без признаков жизни. Как удалось установить, погибший — 1942 года рождения. Отчего он умер — покажет судмедэкспертиза, — рассказали в пресс-службе МАСС, уточнив, что тело после было передано бригаде «скорой помощи».

В тот же день, в том же месте — на карьере в Ленинском районе, в 18:20 спасателям поступило сообщение о мужчине, который заплыл далеко от берега.

— Мужчина 1990 года рождения почувствовал усталость в воде и начал просить помощь. Спасатели подняли его из воды на лодку и доставили на берег. Его осмотрели, в медицинской помощи он не нуждался, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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