2019-06-02T16:19:46+03:00
Происшествия

Выехал на красный свет: водитель «Рено» погиб в аварии с пассажирским поездом «Кулунда — Новосибирск»

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось
Надежда ЯРКОВА
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Авария задержала пассажирский поезд на 30 минут.Авария задержала пассажирский поезд на 30 минут.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Авария на перегоне ОсолодиноБаган в Новосибирской области на полчаса задержала пассажирский поезд.

— В воскресенье, 2 июня в 18:04 по местному времени на железнодорожном переезде 190 км между станциями Осолодино и Баган в Новосибирской области пассажирский поезд №627 «Кулунда — Новосибирск» столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan. Это произошло, потому что водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги- филиала ОАО «РЖД».

В ведомстве добавили, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

— В результате ДТП водитель «Рено» погиб на месте, пассажиры поезда не пострадали. После того, как машину убрали с железнодорожных путей, поезд продолжил движение с задержкой 30 минут, — уточнили в РЖД, добавив, что на график движения других поездов инцидент не повлиял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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