В Забайкалье сошел с рельсов пассажирский поезд «Новосибирск-Владивосток»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-01T09:57:30+03:00

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ЧП произошло утром в субботу, 1 мая, на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.С рельсов сошли 4 вагона поезда, который ехал из Новосибирска во Владивосток.

Для устранения последствий ЧП задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

К счастью, во время ЧП никто из пассажиров не пострадал. Фото: «Chita_city | Чита | Забайкалье»

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб. Всех пассажиров временно разместили на вокзале станции Куэнга.

О возможных задержках в движении поездов ничего не сообщается.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU