2019-05-31T18:06:54+03:00
Происшествия

«Вы бы видели лицо машиниста, такое выражение ужаса»: новосибирца сбил поезд метро

Медики оказывают 28-летнему парню всю необходимую помощь
Анастасия САМАРЦЕВА
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Мужчина оказался под поездом на станции метро «Студенческая».Мужчина оказался под поездом на станции метро «Студенческая».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 31 мая, ЧП произошло на станции метро «Студенческая»: там 28-летнего парня сбил поезд.

Новосибирца сбил поезд метро.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

— В 14:35 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина оказался на рельсах. Движение поездов было временно приостановлено, — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пострадавшего сибиряка госпитализировали в больницу. По данным Минздрава, он получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии.

Пользователи сейчас в комментариях обсуждают произошедшую трагедию.

— Травмировать психику и нарушить планы многих, испытать на крепость сердце машиниста. Из больницы этого человека надо в тюрьму, — считают они.

— Хорошо в Японии: там ограничитель опускается. А как поезд подходит, ограничитель поднимают, — рассказывают другие.

Также в сети припомнили другие похожие случаи. Например, в марте 2017 года на Красном проспекте работу метро также останавливали:

— Я тогда под поезд попал пожилым мужчиной: он остался жив. Вы бы видели лицо машиниста, такое выражение ужаса! Мне очень жаль их, это стрессовая работа, — сочувствует работникам метрополитена комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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