«Вы бы видели лицо машиниста, такое выражение ужаса»: новосибирца сбил поезд метро
В пятницу, 31 мая, ЧП произошло на станции метро «Студенческая»: там 28-летнего парня сбил поезд.
Новосибирца сбил поезд метро.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
— В 14:35 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина оказался на рельсах. Движение поездов было временно приостановлено, — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Пострадавшего сибиряка госпитализировали в больницу. По данным Минздрава, он получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии.
Пользователи сейчас в комментариях обсуждают произошедшую трагедию.
— Травмировать психику и нарушить планы многих, испытать на крепость сердце машиниста. Из больницы этого человека надо в тюрьму, — считают они.
— Хорошо в Японии: там ограничитель опускается. А как поезд подходит, ограничитель поднимают, — рассказывают другие.
Также в сети припомнили другие похожие случаи. Например, в марте 2017 года на Красном проспекте работу метро также останавливали:
— Я тогда под поезд попал пожилым мужчиной: он остался жив. Вы бы видели лицо машиниста, такое выражение ужаса! Мне очень жаль их, это стрессовая работа, — сочувствует работникам метрополитена комментатор.
ИСТОЧНИК KP.RU