2019-05-31T13:52:51+03:00
Общество

Стыдно и всем видно: во время сдачи ЕГЭ в школьном туалете не было двери

Директор новосибирского лицея говорит, что это «нормальная ситуация»
Татьяна СОЛОВОВА
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Девятиклассница оказалась в школьном туалете без двери во время экзамена.Девятиклассница оказалась в школьном туалете без двери во время экзамена.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новосибирские старшеклассники удивлены, как изменился их школьный туалет во время экзаменов. Они уверены, что учителя специально сняли двери в уборной, чтобы дети не могли списать. Произошло все в лицее №22. Одна из девочек пожаловалась, что ей было стыдно ходить в туалет во время ЕГЭ. Ведь кабинка не закрывалась, двери вообще не было! Корреспондентам «Комсомольской правды»-Новосибирск» удалось связаться с директором лицея Ларисой Потеряевой.

Та самая кабинка без двери. Фото: Людмила КАМБУЛОВА.

Та самая кабинка без двери. Фото: Людмила КАМБУЛОВА.

— Все двери были на месте, — сразу же заявила она.

— Как так? Рассказ школьницы — это выдумка?

— Не было двери только в одной кабинке. Это нормальная ситуация в конце года: дверь сломалась, мы ее сняли, чтобы заменить. Все остальные кабинки были в порядке. Дети могли воспользоваться даже индивидуальным туалетом на этаже.

В другой кабинке в двери - огромная дыра. Фото: Людмила КАМБУЛОВА.

В другой кабинке в двери - огромная дыра. Фото: Людмила КАМБУЛОВА.

Так ли это теперь, видимо, будут выяснять чиновники от минобразования. А мы напомним, что это не первый туалетный скандал во время ЕГЭ. Например, громкий случай произошел в 226-й школе в городе Заречный: там во время экзаменов в туалете тоже не было дверей. Выпускники уверяют: за ними наблюдали не только во время умывания... Школьницы стеснялись, им было не по себе, а многие даже терпели, чтобы не ходить в туалет при людях.

Во время ЕГЭ в школьном туалете под Пензой сняли двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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