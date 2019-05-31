Стыдно и всем видно: во время сдачи ЕГЭ в школьном туалете не было двери
Новосибирские старшеклассники удивлены, как изменился их школьный туалет во время экзаменов. Они уверены, что учителя специально сняли двери в уборной, чтобы дети не могли списать. Произошло все в лицее №22. Одна из девочек пожаловалась, что ей было стыдно ходить в туалет во время ЕГЭ. Ведь кабинка не закрывалась, двери вообще не было! Корреспондентам «Комсомольской правды»-Новосибирск» удалось связаться с директором лицея Ларисой Потеряевой.
Та самая кабинка без двери. Фото: Людмила КАМБУЛОВА.
— Все двери были на месте, — сразу же заявила она.
— Как так? Рассказ школьницы — это выдумка?
— Не было двери только в одной кабинке. Это нормальная ситуация в конце года: дверь сломалась, мы ее сняли, чтобы заменить. Все остальные кабинки были в порядке. Дети могли воспользоваться даже индивидуальным туалетом на этаже.
В другой кабинке в двери - огромная дыра. Фото: Людмила КАМБУЛОВА.
Так ли это теперь, видимо, будут выяснять чиновники от минобразования. А мы напомним, что это не первый туалетный скандал во время ЕГЭ. Например, громкий случай произошел в 226-й школе в городе Заречный: там во время экзаменов в туалете тоже не было дверей. Выпускники уверяют: за ними наблюдали не только во время умывания... Школьницы стеснялись, им было не по себе, а многие даже терпели, чтобы не ходить в туалет при людях.
Во время ЕГЭ в школьном туалете под Пензой сняли двери.
ИСТОЧНИК KP.RU