Юристы из Сибири и Казахстана встретились на правовом форуме
Открытие международного форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» прошло в большом зале областного Правительства. В рамках форума участники обсудили темы правонарушений в сфере экономики, взаимодействие правовых систем и банковской деятельности в цифровую эпоху, юридические и экономические стратегии развития городов-миллионников, а также организационные, правовые и экономические аспекты развития уголовно-исполнительной системы.
Впервые одной из площадок проведения форума стал Специализированный межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. В режиме видеоконференции в обсуждениях принял участие научно-педагогический состав Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний.
Соорганизатором форума по актуальным юридическим вопросам выступила Общественная палата Новосибирской области.
— Тематика форума комплексная: она объединила не только юристов, но и представителей других наук: экономистов, социологов, управленцев и так далее, — отмечают организаторы.
Это первая подобная площадка за последние 10-15 лет: в планах сделать ее традиционной.
ИСТОЧНИК KP.RU