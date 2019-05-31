2019-05-31T12:25:25+03:00
Общество

Юристы из Сибири и Казахстана встретились на правовом форуме

Эксперты обсудили, как право поможет реализовать стратегии развития региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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Общественная палата Новосибирской области - соорганизатор международного юридического форумаОбщественная палата Новосибирской области - соорганизатор международного юридического форумаФото: Ульяна ДЖАНКОВА
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Открытие международного форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» прошло в большом зале областного Правительства. В рамках форума участники обсудили темы правонарушений в сфере экономики, взаимодействие правовых систем и банковской деятельности в цифровую эпоху, юридические и экономические стратегии развития городов-миллионников, а также организационные, правовые и экономические аспекты развития уголовно-исполнительной системы.

Впервые одной из площадок проведения форума стал Специализированный межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. В режиме видеоконференции в обсуждениях принял участие научно-педагогический состав Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний.

Соорганизатором форума по актуальным юридическим вопросам выступила Общественная палата Новосибирской области.

— Тематика форума комплексная: она объединила не только юристов, но и представителей других наук: экономистов, социологов, управленцев и так далее, — отмечают организаторы.

Это первая подобная площадка за последние 10-15 лет: в планах сделать ее традиционной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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