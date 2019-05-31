Ущерб на 300 тысяч: у продавца с парковки торгового центра угнали машину
Инцидент произошел 29 мая на парковке одного из торговых центров Новосибирска в Заельцовском районе: неизвестные угнали иномарку.
— В 22:20 в полицию обратился работник точки по ремонту часов, расположенной в торговом центре на Красном проспекте. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу с парковки торгового центра своей машины — Chevrolet Aveo, 2012 года выпуска. По словам заявителя, из кармана его куртки были украдены автомобильные ключи с брелоком сигнализации. Ущерб составил 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На месте происшествия полицейские изъяли записи с видеокамер, установленных в торговом центре. В совершении преступления подозреваются двое мужчин, чьи действия попали на камеру.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-10-26, 232-10-74, 232-10-02.
Полиция ищет подозреваемых в угоне иномарки с парковки ТЦ в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU