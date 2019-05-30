«Как в Сахаре»: видео с пыльной бурей в Новосибирске возмутило соцсети
Ролик с пыльной бурей, разыгравшейся в Новосибирске в четверг, 30 мая, появилось на странице службы эвакуации «АСТ-54». В кадре – прохожие, которые с трудом противостоят ветру и при этом пытаются защититься от пыли. Правда, это у них не особо получилось:
Видео с пыльной бурей в Новосибирске возмутило соцсети.
- Все началось очень резко: я в это время ждала зелёного сигнала светофора, от рынка к институту, - описывает очевидица произошедшего Татьяна Горшкова. – Пришла домой и сразу пошла в душ, а все вещи – в стирку.
Пользователи соцсетей пыльная буря в мегаполисе возмутила, и они не сдерживают эмоций в комментариях.
- Переименуйте город в Пылесибирск, - пишут одни.
- Это ужас. Город нужно убирать от грязи, тогда такого не будет, - считают вторые.
- Как в пустыне Сахаре, - сравнивают третьи.
- Будто фильм ужасов, - возмущаются четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU