2019-05-30T21:20:44+03:00
Общество

«Как в Сахаре»: видео с пыльной бурей в Новосибирске возмутило соцсети

Сибиряки недоумевают, как такое могло случиться в третьем по величине городе страны
Татьяна СОЛОВОВА
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Из-за пыли сибиряки не могли видеть, что происходит вокпуг.Из-за пыли сибиряки не могли видеть, что происходит вокпуг.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ролик с пыльной бурей, разыгравшейся в Новосибирске в четверг, 30 мая, появилось на странице службы эвакуации «АСТ-54». В кадре – прохожие, которые с трудом противостоят ветру и при этом пытаются защититься от пыли. Правда, это у них не особо получилось:

Видео с пыльной бурей в Новосибирске возмутило соцсети.

- Все началось очень резко: я в это время ждала зелёного сигнала светофора, от рынка к институту, - описывает очевидица произошедшего Татьяна Горшкова. – Пришла домой и сразу пошла в душ, а все вещи – в стирку.

Пользователи соцсетей пыльная буря в мегаполисе возмутила, и они не сдерживают эмоций в комментариях.

- Переименуйте город в Пылесибирск, - пишут одни.

- Это ужас. Город нужно убирать от грязи, тогда такого не будет, - считают вторые.

- Как в пустыне Сахаре, - сравнивают третьи.

- Будто фильм ужасов, - возмущаются четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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