«Бегает быстрее остальных»: кошечке Любаше с тремя лапками ищут добрых хозяев

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-30T10:13:28+03:00

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Новосибирские волонтеры ищут дом и чутких хозяев для черного котенка, у которого всего три лапки.

К волонтерам котенок попал уже без одной лапки. Фото: Наталья Зимогляд.

— Полуторамесячный котенок Любаша — крохотная девочка, жизнерадостная и стойкая малышка, которой с огромной ответственностью и трепетом мы ищем семью и милосердных хозяев, готовых любить и забоится о ней. Любаша родилась от бывшей домашней, но позже брошенной кошки, которая и принесла потомство на улице. Малышка перенесла травму, точно мы не можем сказать, как она лишилась части задней лапки, можем только догадываться. Сейчас Любаша со своими братиками и сестричками находится на передержке, где кошечка проявила себя только с хорошей стороны. Она чувствует себя физически полноценной, приспособилась, живет, радуется каждой минуточке, — рассказывает о нелегкой судьбе котенка волонтер Наталья Зимогляд.

Она отмечает, что Любаша бегает и прыгает быстрее остальных, может даже самостоятельно залезть на любую поверхность — цепкая, крепкая и активная девочка.

Отсутствие лапки совсем не мешает малышке бегать. Фото: Наталья Зимогляд.

— Лапка котенка нисколько не беспокоит, она зажила и не приносит страданий. Любаша прекрасно пользуется лоточком, а также обработана от паразитов. Отдается под стерилизацию по достижении половозрелого возраста, — добавила Наталья.

Если вас заинтересовала Любаша и вы готовы стать ей семьей, звоните по телефону: 8-903-930-55-13(ватсап).

Особенному котенку ищут добрую семью. Фото: Наталья Зимогляд.

ИСТОЧНИК KP.RU