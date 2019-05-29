Хитрая мама: сибиряк девять лет платил алименты за неродного ребенка
Жительница Чистоозерного района Новосибирской области девять лет назад провернула настоящую семейную аферу. Она родила дочь, но скрыла этот факт от биологического отца. Вместо этого вписала в свидетельство о рождении другого человека. Он принял дочку, думая, что она родная. Семейная жизнь не сложилась, но названный отец исправно выполнял долг — отчислял деньги на содержание ребенка из своей пенсии по инвалидности. Спустя 9 лет мужчина все-таки решил проверить, является ли он действительно настоящим отцом.
— Обман раскрылся после проведенной ДНК экспертизы. Гражданин не стал требовать возврата выплаченных ранее сумм, однако и платить дальше оснований у него не было, — сообщают в управлении службы судебных приставов Новосибирской области.
Тут же мама подала заявление на взыскание алиментов с биологического отца. Кстати бегать от приставов родной папа не стал. Через три дня устроился на официальную работу, принес все документы, чтобы часть зарплаты у него удерживали на содержание ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU