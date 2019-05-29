Хитрая мама: сибиряк девять лет платил алименты за неродного ребенка

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-29T16:50:10+03:00

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Жительница Чистоозерного района Новосибирской области девять лет назад провернула настоящую семейную аферу. Она родила дочь, но скрыла этот факт от биологического отца. Вместо этого вписала в свидетельство о рождении другого человека. Он принял дочку, думая, что она родная. Семейная жизнь не сложилась, но названный отец исправно выполнял долг — отчислял деньги на содержание ребенка из своей пенсии по инвалидности. Спустя 9 лет мужчина все-таки решил проверить, является ли он действительно настоящим отцом.

— Обман раскрылся после проведенной ДНК экспертизы. Гражданин не стал требовать возврата выплаченных ранее сумм, однако и платить дальше оснований у него не было, — сообщают в управлении службы судебных приставов Новосибирской области.

Тут же мама подала заявление на взыскание алиментов с биологического отца. Кстати бегать от приставов родной папа не стал. Через три дня устроился на официальную работу, принес все документы, чтобы часть зарплаты у него удерживали на содержание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU